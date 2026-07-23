Recital poético en honor al Círculo de Poetas Turrialbeños

Por Carlos Javier Jarquín

Este pasado 17 de julio el Grupo de Poetas Luciérnagas, Marco Aguilar la Escuela de Poesía Proyecto Luciérnagas Poeta Marco Aguilar, en colaboración con el Club de Lectura Marco Aguilar, de la Municipalidad de Turrialba, realizaron un emotivo recital poético en honor a los poetas turrialbeños; Jorge Debravo (1938-1967), Laureano Albán (1942-2022) y Marco Aguilar (1944-2023), quienes fueron los cofundadores del “Círculo de Poetas Turrialbeños” en 1959. Primera asociación literaria costarricense.

Al evento asistieron la MSc. Magda Zamora, regidora municipal. El Dr. Carlos Hidalgo Flores, Alcalde de Turrialba y Doña Vilma, viuda de Marco Aguilar.

De los anfitriones de esta actividad el poeta Anthony Chaves Sandoval, lector del grupo Club de Lectura Marco Aguilar, leyó una semblanza de Jorge de Bravo y uno de sus poemas.

Los integrantes del Grupo Poético Luciérnagas, que asistieron a este evento fueron: Alexander Anchía Vindas, July Quesada Luis Alejandro Campos, Catalina Gaviria y Malquin González Mena.

Para conocer un poco más de este evento nos hemos contactado con el poeta Alexander Anchía Vindas, Director del Grupo de Poetas Luciérnagas.

¿En qué consistió el recital que realizaron el 17 de julio de forma presencial en Turrialba?

Fue una iniciativa conjunta del Club de Lectura Marco Aguilar y del Escuela Proyecto Poético Luciérnagas-Poeta Marco Aguilar. El recital era un homenaje al Círculo de Poetas Turrialbeños, primera institución literaria a nivel de Costa Rica, cuyo legado sigue esparciéndose por todo el país y más allá.

¿Por qué eligieron esa fecha?

Honestamente eso fue una idea mía. El medio año tiene una mística, y normalmente las mejores actividades no ocurren a medio año, al menos en Costa Rica, todo se queda para los meses de Agosto a Noviembre o de Enero a Mayo. Como Director de la Escuela ocupaba que los discípulos o Poetas en Proyección tuvieran chance de ver y medir las diferentes instancias literarias. A mí me quedó excelente, acabo de celebrar mi cumpleaños y para mí en lo personal la parte más linda del año es la Mitad del Año.

¿Cuál considera usted que ha sido el mayor legado del “Círculo de Poetas Turrialbeños”?

El mayor aporte es haber sido el decano y que del Círculo de Poetas Turrialbeños derivó en el Círculo de Escritores Costarricenses.

Creo que ellos convencieron a todos los escritores la necesidad de agremiarse de juntarse. Ellos impusieron a nivel nacional el término “Tallerear” como una escuela en vivo para confrontar, someter y mejorar las propuestas poéticas. De hecho en el recital se leyó un poema de cada uno de los 3 miembros originales del círculo.

¿Asistieron familiares de los poetas homenajeados?

Si asistió la viuda de Marco, doña Vilma de Aguilar, quien forma parte del Espacio Club de Lectura Marco Aguilar, probablemente llegarían otras personas, pero el tiempo lluvioso, debido a la peligrosidad de la crecida de ríos, dificultó la llegada de más cantidad de personas.

¿Qué significa para Luciérnagas homenajear a estos destacados poetas costarricenses?

Creo que significa un gancho para consolidar la identidad, de quiénes son y a quién se quieren parecer. No me lo preguntas ahora, pero le incorporamos el nombre de Marco Aguilar, por que de los tres fue el que estuvo más tiempo en vida con todos, siempre estuvo vinculado a Turrialba, no quiso salir de su querida ciudad, siempre fue una persona abierta y no se le subieron los sumos de que por ser poeta tenía cierto “Pedigree” o “ sangre azul”. Tristemente este es un mal que ocurre en un país pequeño como Costa Rica, donde pululan las argollas, camarillas y amiguismos que monopolizan los concursos, las editoriales, las becas literarias. Marco no se sumó, ni apoyó ese tipo de matráfulas.

El autor es escritor y poeta nicaragüense, radicado en Costa Rica.

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