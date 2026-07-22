Asaltan a repartidor en Huauchinango

Desde Puebla

El repartidor de botanas Leo estaba en la colonia Emilio Zapata, cuando sujetos en motocicleta lo asaltaron en pleno día, fue amenazado si no entregaba sus pertenencias.

El desconocido le pidió el dinero de las ventas, sus pertenencias y que no mostrara resistencia o lo lastimarían.

El vendedor entregó el dinero y sus pertenencias, tras el objetivo, los hampones, emprendieron su huida y, una vez a salvo, el agraviado pidió ayuda.

De los delincuentes, ni sus luces, por tal razón, el afectado acudiría a las autoridades correspondientes a presentar su denuncia contra los responsables del robo.