Congreso de Puebla busca regular operativos mochila: Pável Gaspar 

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, informó que se trabaja en una propuesta legislativa para regular los operativos de revisión de mochilas en escuelas, con el objetivo de fortalecer la seguridad sin vulnerar los derechos humanos de las y los estudiantes.

El legislador dejó en claro que para el Congreso del Estado de Puebla la seguridad de niñas y niños es una prioridad, por lo que adelantó que se pondrá sobre la mesa la iniciativa para implementar nuevamente en las escuelas el denominado operativo mochila.

Señaló que, aunque estos operativos han sido cuestionados, en su momento han dado resultados en la prevención de riesgos dentro de los planteles educativos; sin embargo, subrayó la necesidad de establecer lineamientos claros para su correcta aplicación.

Asimismo, explicó que la propuesta contempla la participación de madres y padres de familia, quienes serían los encargados de autorizar las revisiones, a fin de garantizar transparencia y consenso en el proceso.

En este contexto, recordó que la diputada local por el distrito 22, Azucena Rosas Tapia, previamente había presentado una iniciativa relacionada con este tema, enfocada en fortalecer la seguridad de las y los estudiantes.

En este sentido, se busca exhortar a la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla a diseñar, elaborar, implementar y supervisar protocolos de revisión preventiva de mochilas y pertenencias escolares al ingreso de las instituciones educativas públicas y privadas de la entidad.

El objetivo de estos protocolos es prevenir riesgos que puedan afectar la integridad de la comunidad estudiantil, estableciendo mecanismos claros y coordinados entre autoridades educativas y escolares.

La propuesta establece que dichos lineamientos deberán desarrollarse con un enfoque de derechos humanos, asegurando que los procedimientos sean no invasivos, confidenciales y con perspectiva de género y de niñez, además de contemplar la participación activa de padres, madres, tutores, docentes y directivos escolares.

Asimismo, se recomienda que la Secretaría de Educación coordine estas acciones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a fin de garantizar que la implementación de los operativos se realice conforme a los principios legales y de respeto a las garantías individuales.

Rosas Tapia destacó que el objetivo es generar entornos escolares seguros, sin comprometer la privacidad ni los derechos fundamentales del alumnado.

Finalmente, los legisladores coincidieron en que el análisis de la iniciativa continuará en comisiones, con el fin de lograr un equilibrio entre las medidas de seguridad y la protección de los derechos humanos antes de su eventual aprobación.

Educación y protección a la niñez son prioridades en el Congreso del Estado, destaca Pável Gaspar

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, señaló que dos prioridades del Poder Legislativo son la educación y la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

En rueda de prensa, el diputado dio a conocer que, a través de los Consejos Consultivos Académico y Empresarial, se llevará a cabo la Cátedra Matilde Montoya este 29 de abril en el Salón Barroco del Edificio Carolino a las 11:30 horas, la cual contará con la participación de dos científicas destacadas, Annie Pardo Cemo y Rosaura Ruiz Gutiérrez.

“El Congreso del Estado de Puebla reafirma su compromiso con la educación, la ciencia y la igualdad de oportunidades, mediante la presentación de actividades de la Cátedra Matilde Montoya, iniciativa que busca fomentar vocaciones científicas en niñas y mujeres de todo el Estado, a partir de un trabajo coordinado con instituciones de educación superior y diversos sectores de la sociedad”, expresó.

Pável Gaspar destacó que este evento surge del esfuerzo de las diputadas Ana Laura Gómez Ramírez y María Soledad Amieva Zamora, en conjunto con la academia y el sector empresarial. La sesión que se realizará este 29 de abril será la primera de la Cátedra.

Durante su intervención, el legislador también expresó que desde el Congreso del Estado se trabaja en favor de la niñez, para su bienestar, salud y educación. Mencionó que también se les protegerá en el espacio digital, que debe ser un entorno seguro para las y los menores.

“Nuestra labor se centrará en entender a fondo este fenómeno, proponiendo soluciones para un uso responsable y cuidadoso del entorno de los menores. Incluso promover capacitación en el uso de las plataformas digitales para trabajar en candados de seguridad que ayuden a proteger a nuestros menores. Es fundamental garantizar que la tecnología sea siempre una herramienta de bienestar”, señaló.

Finalmente, Pável Gaspar indicó que el objetivo es que niñas y niños disfruten de esta etapa de su vida con total libertad y con la certeza de un futuro lleno de esperanza.