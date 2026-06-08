Embajada de EU en México advierte por tormenta tropical Boris; pide a turistas mantener alerta

EL UNIVERSAL
“Podría causar fuertes lluvias, vientos fuertes, inundaciones repentinas y urbanas, y deslizamientos de tierra en zonas de mayor altitud”, dijo.
Ante la visita a México de estadounidenses por la inauguración del Mundial, la representación diplomática mencionó que en las zonas afectadas deben monitorear la trayectoria de Boris.
Exhortó a sus ciudadanos a mantenerse al tanto de las novedades en los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones de las autoridades.
También prepararse para buscar refugio y en caso de emergencia, llamar al 911.
“Tanto durante como después de la tormenta, mantén informados a tus seres queridos sobre tu ubicación y estado de salud por teléfono, mensaje de texto y redes sociales”, indicó.
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