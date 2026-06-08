Sheinbaum abandera a la selección mexicana previo al arranque del Mundial 2026

MILENIO

Este lunes 8 de junio, la Selección Mexicana fue abanderada por la presidenta Claudia Sheinbaum de cara a su debut en la inauguración del Mundial 2026, el cual se celebrará en el Estadio Banorte.

La ceremonia del Tricolor se celebró en las inmediaciones del Centro de Alto Rendimiento, donde previamente entrenaron los dirigidos por Javier Aguirre.

Ahora, la delegación de los 26 jugadores fueron recibidos por la presidenta del país, que además será una de las sedes para la Copa del Mundo, junto a Estados Unidos y Canadá.

Además estuvieron presentes Rommel Pacheco, director de la Conade, Mikel Arriola, presidente de la LigaMX e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, por mencionar algunos.

“Integrantes de la Selección Nacional de México que representará a nuestro país en la Copa Mundial de la FIFA 2026 del 11 de junio al 19 de julio de 2026, encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la identidad de su territorio”, expresó Claudia Sheinbaum.

El jugador que corrió con la responsabilidad de recibir la bandera de México previo al arranque del Mundial, fue nada menos que Guillermo Ochoa, portero que disputará su quinto Mundial.