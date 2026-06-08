El Archivo General de la Nación entregó reconocimiento a Ariadna Ayala

Desde Puebla

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Archivos 2026, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, recibió un importante reconocimiento por parte del Archivo General de la Nación Archivos durante una ceremonia realizada en la Ciudad de México.

Ariadna Ayala, comentó que la distinción otorgada a Atlixco fue por alcanzar uno de los niveles más altos de desarrollo archivístico en el país, resultado de las buenas prácticas implementadas en materia de organización, conservación y gestión documental.

Este reconocimiento que recibió Ariadna Ayala se basó en las evaluaciones y directrices establecidas por el Registro Nacional de Archivos, organismo encargado de supervisar y promover el cumplimiento de los estándares archivísticos a nivel nacional.

Con este logro, Atlixco se posicionó entre los gobiernos municipales con mejores prácticas archivísticas de México, fortaleciendo acciones que contribuyen a la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación adecuada del patrimonio documental.