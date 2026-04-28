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Motosicarios ejecutaron a dos personas en Xochimehuacán, junta auxiliar de Puebla capital

By Roberto Desachy / 28 abril, 2026

Desde Puebla

La noche del lunes, sujetos en una motocicleta ejecutaron a dos personas en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacán, en Puebla capital.

La matanza ocurrió en la zona de Santa Bárbara.

 

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