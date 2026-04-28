Roban motocicleta en Huauchinango

Abelardo Domínguez
La tarde de este lunes 27 de abril se reportó el robo de unidad a la altura de la frente a la subestación eléctrica, en la colonia El Paraíso.
Los hechos quedaron captados en cámaras de vigilancia, donde se observa que dos sujetos toman la motocicleta FT250 color rojo con negro y placas de Hidalgo, huyen con dirección hacia la zona de la Gran Vía.
Cualquier dato que ayude a su localización, favor de reportar a las autoridades correspondientes.
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