La innovación en inmunoterapia abre nuevas posibilidades para tratar a pacientes con cáncer de piel no melanoma, cérvix y pulmón

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A nivel mundial, el cáncer de piel no melanoma, ocupa el quinto lugar entre los cánceres más comunes.

El cáncer de cérvix afectó a cerca de 660 mil mujeres en el mundo en 2022, siendo el cuarto cáncer más frecuente en mujeres.

En México, la frecuencia del cáncer de piel se ha incrementado, y cada año se diagnostican entre 11 mil y 16 mil nuevos casos.

Ciudad de México, abril 2026.- El cáncer se mantiene como la tercera causa de muerte de los mexicanos, cobrando la vida de cerca de 70 mil personas en 2025. Y es en este contexto, que la innovación científica se vuelve un eje fundamental para transformar el abordaje de la enfermedad y ofrecer nuevas oportunidades a los pacientes. Hoy, los avances en inmunoterapia marcan un punto de inflexión en la lucha contra el cáncer, al impulsar tratamientos más precisos, personalizados y con el potencial de mejorar significativamente los resultados clínicos y la calidad de vida de quienes enfrentan este padecimiento.

La búsqueda continua de nuevos medicamentos ha permitido el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas como la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales. Este tipo de tratamiento actúa estimulando el sistema inmunitario del propio paciente para reconocer y atacar las células cancerosas, ofreciendo una alternativa en casos donde otros tratamientos no han sido efectivos.

Hoy tenemos una nueva opción terapéutica que llegan a complementar el panorama actual de tratamiento oncológico, ampliando las alternativas disponibles para médicos y pacientes. Su incorporación representa una nueva oportunidad para el abordaje de distintos tipos de cáncer, principalmente del cáncer de piel no melanoma, el cáncer de cérvix y el cáncer de pulmón de células no pequeñas, al ofrecer una alternativa innovadora que puede adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente y contribuir a optimizar los resultados clínicos.

El cáncer de piel no melanoma, que incluye principalmente el carcinoma basocelular (CB) y el carcinoma cutáneo de células escamosas (CCCE), se ha consolidado como uno de los tipos de cáncer más frecuente a nivel mundial. Aunque muchos casos son detectados en etapas tempranas, un porcentaje de pacientes progresa a estadios avanzados, donde las opciones terapéuticas se vuelven limitadas y el impacto en la calidad de vida es considerable.

Factores como la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, el envejecimiento poblacional y la falta de diagnóstico oportuno han contribuido al aumento sostenido de estos padecimientos. El cáncer de piel no melanoma es altamente tratable cuando se detecta a tiempo. Sin embargo, en etapas avanzadas, requiere de abordajes más complejos que hacen aún más relevante la educación, la concientización y el desarrollo de innovación.

“La incorporación de esta nueva inmunoterapia representa un avance relevante en el abordaje del cáncer de piel no melanoma. Este tipo de terapias, basadas en la modulación del sistema inmunológico, han demostrado potencial para mejorar el control de la enfermedad al tiempo que favorecen un perfil de seguridad que contribuye a la preservación de la calidad de vida del paciente, incluso en etapas avanzadas de la enfermedad”, señaló el Doctor Víctor Lira, Gerente Médico de Adium.

Administradas mediante perfusión intravenosa, estas terapias han mostrado beneficios en distintos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de piel no melanoma avanzado, cáncer de cérvix y cáncer de pulmón de células no pequeñas, ampliando el panorama terapéutico en oncología.

El impacto de estos avances es particularmente relevante si se considera que los pacientes con enfermedad avanzada suelen enfrentar limitaciones funcionales y dolor crónico donde se ve altamente comprometida la calidad de vida del paciente. En este sentido, la innovación terapéutica busca más allá de la supervivencia, sino también la posibilidad de mantener la autonomía, la interacción social y la dignidad del paciente.

“El avance científico en oncología permite transformar el pronóstico de enfermedades que antes tenían opciones limitadas. Apostar por la frecuente inversión en innovación es esencial para responder a las necesidades actuales de los pacientes y mejorar su calidad de vida”, destacó el Dr. Lira.

Especialistas coinciden en que, además del acceso a nuevas terapias, es fundamental fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno en estos padecimientos, promoviendo la visita periódica al médico y llevando a cabo hábitos saludables.

En Adium México reiteramos nuestro compromiso con la salud de los pacientes, impulsando el acceso a opciones terapéuticas innovadoras que contribuyan a mejorar su calidad de vida.