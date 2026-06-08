Grave, hombre atropellado en Amozoc

Desde Puebla
Un hombre resultó severamente lesionado atropellado en Amozoc.
Sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del Infonavit Bugambilias.
Elementos de la policía estatal de Caminos abanderan la zona, para evitar otro accidente.
A unos metros de donde fue atropellado este masculino se encuentra un puente peatonal el cual no utilizó.
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