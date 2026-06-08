Grave, hombre atropellado en Amozoc

Desde Puebla

Un hombre resultó severamente lesionado atropellado en Amozoc.

Sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del Infonavit Bugambilias.

Elementos de la policía estatal de Caminos abanderan la zona, para evitar otro accidente.

A unos metros de donde fue atropellado este masculino se encuentra un puente peatonal el cual no utilizó.