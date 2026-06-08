Secretaría municipal de Medio Ambiente asegura que tiene permiso para el derribo de 4 árboles en Bosques de San Sebastián 

María Tenahua

Después de más de tres horas de bloqueo al bulevar Xonacatepec por un grupo de vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián ante la tala de cuatro árboles, la secretaría de Medio Ambiente municipal aclaró que sí tenían permiso para su desmoche.

A través de la cuenta de “X”, la dependencia aseguró que el derrumbe de los ejemplares está dentro de la norma aplicable y contempla como medida de mitigación la restitución de 66 árboles.

“Se hace de conocimiento que existe autorización vigente para la intervención de dichos ejemplares conforme a la normativa aplicable, y contemplándose como medida mitigadora la restitución de 66 individuos arbóreos pertenecientes a la paleta vegetal”, señalan las líneas en X.