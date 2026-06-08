Se quema vivienda en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Vecinos de la colonia El Paraíso alertan sobre el fuerte incendio de una vivienda, a un costado del conocido restaurante “La Traviata”.

​En el lugara se observa una densa columna de humo negro y los cuerpos de emergencia se trasladaron, para combatir el fuego y evitar que se propague a domicilios aledaños.

​Se recomienda a los automovilistas y peatones ceder el paso a las unidades de rescate y extremar precauciones al circular por la zona.

Protección Civil municipal y estatal solo llegaron a la foto, ya se había quemado toda la casa.

Afortunadamente, no se encontraba ninguna persona dentro de la vivienda en cenizas