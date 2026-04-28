Posadas consolida su presencia en el segmento premium de alta gama con la apertura de cinco nuevos hoteles y resorts de playa ciudad a nivel nacional

Staff/RG

• La compañía refuerza su presencia en el segmento premium con desarrollos en Isla Mujeres, Ciudad de México y Riviera Maya

• Amplía su portafolio con propuestas que responden a la evolución del viajero hacia experiencias más personalizadas y de alto valor

• Con las nuevas aperturas, el grupo hotelero integrará alrededor 7% de nuevas habitaciones y suites a su portafolio.

En el marco del Tianguis Turístico 2026, Posadas anunció la consolidación de su estrategia en el segmento de alta gama, destacando la incorporación de Izla by Fiesta Americana Isla Mujeres como uno de sus desarrollos más relevantes en el Caribe mexicano.

Ubicado frente a las aguas turquesa de Isla Mujeres, Izla by Fiesta Americana ofrece una experiencia enfocada en privacidad, bienestar y conexión con el entorno natural. Con 122 habitaciones y suites con balcón privado, el hotel integra una propuesta centrada en experiencias gastronómicas, wellness y espacios para celebraciones, posicionándose como una opción diferenciada para viajeros que buscan una experiencia más íntima y auténtica en el destino.

A esta incorporación se suman las próximas aperturas que reforzarán la presencia de Posadas en destinos estratégicos. Destaca Live Aqua Centro Histórico Ciudad de México, que consolidará su posicionamiento en el segmento urbano de alto nivel, así como Grand Fiesta Americana Riviera Maya, que abrirá sus puertas a inicios de noviembre y ampliará su oferta en uno de los destinos turísticos más relevantes del país, elevando la experiencia all-inclusive.

En paralelo, la compañía ha fortalecido su portafolio con propuestas como Devossion by Live Aqua, su primer resort all-inclusive solo para adultos enfocado en experiencias lifestyle, y Sunvivia by Fiesta Americana en Mazatlán, que introduce un concepto centrado en bienestar y convivencia familiar. Con estas aperturas, el grupo hotelero integrará alrededor 7% de nuevas habitaciones y suites a su portafolio, reforzando su posicionamiento en destinos turísticos clave durante este año.

Adicionalmente, Posadas impulsa la evolución de su propuesta con el desarrollo de 25 experiencias exclusivas que se integrarán a distintas propiedades en las próximas semanas, desde experiencias gastronómicas inmersivas hasta recorridos culturales, alineadas con la tendencia global hacia un turismo más personalizado y de mayor valor agregado.

Este crecimiento se da en un momento en el que México se consolida como uno de los destinos turísticos más relevantes a nivel global, impulsado por su diversidad, conectividad y una oferta cada vez más sofisticada. Con ello, Posadas refuerza su posicionamiento en el segmento de alta gama y su apuesta por elevar el estándar de la hospitalidad en el país.