Conoce la cartelera artística y cultural del fin de semana en la Angelópolis

Desde Puebla

Puebla, Pue., 30 de mayo de 2026.- Despide mayo con mucha diversión para todos los gustos y también para pasar un gran momento con la familia o con amigos.

El gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, ha preparado varias opciones culturales para este sábado y domingo.

Inicia con el Festival Vabieka en el Barrio del Artista con la presentación de “Cyborg” de micro clown, una experiencia única interpretada por la compañía Iraclown de la Ciudad de México en punto de las 14:00 horas. Más tarde disfruta la presentación del espectáculo “RE-ARMAR-SE” de la compañía TRESS de Guadalajara, en punto de las 16:00 horas. Para continuar con la diversión, se presenta la “Varieté”, un bloque cómico con artistas de España, Colombia, Argentina, Brasil y México.

A las 16:00 horas se presenta Chava Romero con el concierto de “La Leyenda del Corazón Humeante” en el zócalo de la ciudad. Disfruta de este espectáculo con cuartetos de cuerda y performance en vivo. También habrá “Noches poblanas”, más de 30 bailarines de danza folklórica estarán también en el zócalo.

Para el domingo familiar, en punto de las 12:00 horas, se presentará la Banda Sinfónica Municipal que interpretará diversas piezas musicales en el zócalo de la ciudad. Después, la Capilla del Arte de la UDLAP presenta la obra de teatro infantil “De niños, peces y otros monstruos lunáticos”.

Para terminar, el Festival Vabieka tiene su gran clausura a partir de las 12:00 horas con “Barra libre”, que es un escenario libre para nuevas propuestas, seguido a las 14:00 horas del “Varieté: Mundo Vabieka con las interpretaciones de Odisea Burbujas de Colombia, TRESS de Guadalajara, Payasa Pirula Margarita de Chile, Compañía Trikuache de Coahuila y Circo Oops de Estados Unidos y para el gran cierre el show de Ni fú ni fá de la Compañía Buffa de España.

Mucha diversión, música y danza tiene Puebla Capital Americana de la Cultura para pasar un gran fin de semana.