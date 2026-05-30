El cáncer infantil también deja heridas en la boca

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3 de junio: Día Mundial de los Sobrevivientes de Cáncer

Cada año alrededor de 400 mil niñas, niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer en el mundo.

Las infancias además de enfrentar quimioterapias, agujas y hospitalizaciones, viven con heridas en la boca que les impiden comer, hablar, hidratarse, sonreír o incluso dormir

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año alrededor de 400 mil niñas, niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer en el mundo. Las lesiones bucales derivadas de los tratamientos contra el cáncer representan una de las complicaciones menos visibilizadas de la enfermedad infantil.

La odontóloga y experta en rehabilitación oral Estefanía Limón de la Cruz, de Smile Art MX, explica que “los tratamientos oncológicos no solo tienen un impacto en la salud física de los niños y niñas, sino también en la nutrición. De esta manera, para un número importante de menores, comer deja de ser un acto cotidiano y se convierte en una experiencia extremadamente dolorosa”.

Es decir, los niños y niñas “deben aprender” a vivir con heridas en la boca que les impiden no solo comer, sino también hablar correctamente (lo que impacta en la falta de comunicación con su familia y sus doctores) o incluso sonreír.

Por ejemplo, la llamada mucositis oral —inflamación severa de la mucosa oral tiene su origen en la quimioterapia y/o radioterapia— puede provocar úlceras, sangrado, infecciones y dolor incapacitante. Así, la mucositis oral se desarrolla en 42.5% de los pacientes pediátricos oncológicos hospitalizados sometidos a quimioterapia.

Además, un estudio internacional publicado en PubMed encontró que la aparición de mucositis severa puede incrementarse conforme avanzan las semanas de quimioterapia, pasando de 12.5% en la primera semana hasta 35.7% en la quinta semana de tratamiento.

Al respecto, la National Cancer Institute señala que las complicaciones orales son uno de los efectos secundarios más frecuentes de los tratamientos oncológicos y pueden dificultar acciones básicas como hablar, comer y deglutir.

“Lamentablemente el impacto en la boca de los tratamientos oncológicos en los niños suelen pasar desapercibido frente a la urgencia de atender el cáncer. Sin embargo, una infección oral puede obligar a retrasar quimioterapias, incrementar hospitalizaciones y elevar el riesgo de complicaciones sistémicas”, advierte Limón de la Cruz.

La historia del cáncer infantil no solo ocurre en laboratorios o quirófanos; también está en la boca de un niño que deja de comer porque cada bocado arde, en una madre que busca aliviar el dolor con hielo o en el miedo de un pequeño que ya no quiere hablar porque las llagas sangran.

La importancia de la salud oral en el cáncer

“Es importante acudir con el odontólogo cuando un niño o niña va a tener tratamiento oncológico a fin de prevenir complicaciones y ayudar a mantener una higiene oral suave y constante”, puntualiza la experta Limón de la Cruz.

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