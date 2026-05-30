Avala Congreso del Estado de Puebla modificación constitucional para anular elecciones por intervención extranjera

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Se adiciona un inciso d) al párrafo tercero de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El Pleno de la LXII Legislatura avaló el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al párrafo tercero de la base VI del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Las modificaciones tienen como objetivo fortalecer la protección constitucional de la Soberanía Nacional y la independencia política del Estado mexicano frente a posibles actos de origen externo, incorporando como causal de nulidad de elecciones federales y locales que se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.

En Tribuna, las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales, Delfina Pozos Vergara y Susana del Carmen Riestra Piña se pronunciaron en contra del dictamen, pues coincidieron en que la redacción cuenta con conceptos abiertos, generales y subjetivos para medir y acreditar la supuesta influencia extranjera.

Por su parte, las diputadas Beatriz Manrique Guevara, María Soledad Amieva Zamora y Xel Arianna Hernández García consideraron que se trata de una medida legítima y democrática a favor de la defensa de la Soberanía nacional, para que nadie en el extranjero decida por las y los mexicanos.