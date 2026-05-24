No se hagan bolas en Chignahuapan: “El pobre diablo” sí está apestado

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Dicen los que saben que en política la percepción es realidad y, lo que parece…es.

Y si el presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, “el diablo”, camina como apestado, habla como apestado y rebuzna como apestado…es porque se trata de un apestado, no solamente por su exhibicionismo e histrionismo, como la fiesta de XV años de su hija, sino –principalmente – por tratarse de un pésimo edil al permitir el aumento en la inseguridad, mientras él se pavonea.

Juan Rivera, “el diablo”, fue exhibido en medios nacionales, como El Financiero, por la ostentosa, lujosa y nada austera fiesta de XV años de su hija, pese a que, supuestamente, debería seguir los principios de la 4T: Los lujosos XV años de la hija del alcalde morenista de Chignahuapan desatan polémica en redes

Además de pésimo e ineficiente alcalde en Chignahuapan, el diablo resultó ¡exhibicionista!, clamaron en los círculos del poder de la capital del estado. Por ende, la condena y escarnio contra el pobre diablo fueron unánimes, tanto en el gobierno, donde el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar, le pidió conducirse sin excesos, como en Morena nacional y local.

Defenestrado, rechazado hasta al interior de su propio partido, alguien, muy posiblemente el propio Rivera Trejo y/o sus cómplices, intentaron una sucia jugarreta, para engañar a la gente. El sábado sacaron en redes sociales y entornos políticos la versión de que el gobernador Alejandro Armenta Mier le habría entrado a su “rescate” al, presuntamente, cobijarlo en un evento.

EL PAYASITO DE LAS CACHETADAS

Los adversarios del mandatario estatal, incluso, utilizaron Inteligencia Artificial, para crear esta fakenews, con una imagen truqueada.

Pero lo cierto es que “el diablo” sí es un apestado y con escasas posibilidades de contender por su reelección, al menos con las siglas de la 4T, ya que en el círculo rojo se sabe que es un pobre diablo, que permite la proliferación de la inseguridad, violencia y delincuencia en ese municipio: Balean a joven tras intento de asalto en la laguna de Chignahuapan

Empero: En política lo que parece es y, si el histrionismo de Juan Rivera fue condenado por el gobierno de Puebla y las dirigencias nacional y estatal de Morena, es porque el JEFE POLÍTICO en la entidad, Alejandro Armenta Mier, conoce y rechaza tanto su pésima administración en Chignahuapan como su exhibicionismo y excesos personales, familiares y de grupo: Morena investigará a Juan Rivera por “frivolidad”, anunció su dirigente nacional

¿Qué demonios pasa dentro del palacio municipal de Chignahuapan o con el apellido Rivera, que a los dos más recientes ediles, Lorenzo y Juan, los volvió –LITERALMENTE – locos en cuanto pusieron un pie en él: Morena investigará a Juan Rivera por “frivolidad”, anunció su dirigente nacional

HOMICIDIOS Y ROBOS, EN AUGE

La realidad es que en Puebla capital –tanto en el gobierno estatal como en Morena nacional y local- no están contentos y mucho menos orgullosos por el ayuntamiento de Juan Rivera, que es un absoluto fracaso en la prioridad del gobernador Armenta: Seguridad Pública.

Y así lo demuestran las cifras oficiales de la Fiscalía General del estado (FGE):¡Que alguien le avise al “diablo”, Juan Rivera, que desde mayo es presidente de Chignahuapan!

En 2024, cuando Lorenzo Rivera Nava-Sosa y su grupo tenían el ayuntamiento, bajo las siglas del PRI, en Chignahuapan se denunciaron 720 delitos totales, incluidos diez homicidios dolosos y 31 robos a casa habitación, mientras que en la administración de “el pobre diablo” los crímenes totales aumentaron a 739 querellas, doce asesinatos intencionales y 32 hurtos en las viviendas de la gente: Video: Con total impunidad y frente a testigos, joven asesinó a golpes a un hombre en Chignahuapan

Además, el todavía alcalde chignahuapense permitió la duplicación de robos de motocicleta, delito que pasó de 35 a 70 casos entre 2024 y 2025. Por si fuera poco, bajo su administración se incrementó el hurto contra los transportistas y hasta se registró el ataque a un banco, crimen que no se había dado en bastante tiempo en ese municipio.

Los robos a negocio y delitos de servidores públicos también aumentaron en el primer año de desgobierno de Juan Rivera Trejo (17 a 19 casos en el primer rubro entre 2024 y 2025) y, mientras en el último período de la administración de Lorenzo Rivera Nava cuatro funcionarios delinquieron, en el primero del “diablo” ese indicador se duplicó: Comunidades anuncian cierre de carretera Tlaxco–Chignahuapan por creciente inseguridad