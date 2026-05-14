Morena investigará a Juan Rivera por “frivolidad”, anunció su dirigente nacional 

Jorge Barrientos

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que el partido iniciará un proceso de investigación y podría aplicar sanciones al presidente municipal de Chignahuapan, Juan Rivera Trejo, luego de la polémica por la lujosa fiesta de XV años a su hija.

Señaló que este tipo de actos representan una “frivolidad” y van en contra de los principios de austeridad promovidos por Morena.

Indicó que solicitó el inicio de un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, aunque precisó que éste también pudo haberse iniciado de oficio.

Afirmó que Morena no puede permitir este tipo de conductas entre sus representantes y reiteró que los servidores públicos emanados del partido deben conducirse bajo principios de honestidad y austeridad.

“Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros que esa no es la ruta y que debemos mantenernos en la austeridad y la honestidad”, expresó.

La polémica surgió luego de que el alcalde organizara una ostentosa celebración en la Hacienda Atlamaxac, propiedad del priista Lorenzo Rivera.

Además, surgieron señalamientos sobre el presunto uso de recursos públicos para la pavimentación del camino que conduce al lugar donde se realizó el evento social.

El edil también fue exhibido previamente en redes sociales por regalar un fajo de billetes y un ramo de rosas a su esposa, acciones que generaron críticas por presuntas excentricidades.