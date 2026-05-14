Video: Piden incluir a padres de familia en debate sobre infancias trans

Jorge Barrientos

Organizaciones civiles acudieron al Congreso del Estado para entregar una petición en la que solicitan que madres y padres de familia sean contemplados dentro del debate sobre la reforma relacionada con las infancias transgénero en Puebla.

Teresa Reyes señaló que reunieron alrededor de 17 mil firmas de ciudadanos que están en desacuerdo con el proyecto, al considerar que el tema debe discutirse ampliamente y con mayor participación social.

Indicó que buscan ser incluidos en las mesas de trabajo y foros que se realicen sobre el cambio de acta de nacimiento para menores de edad, además de que se informe ampliamente a las familias poblanas antes de tomar una decisión legislativa.

Expresó que las agrupaciones no están en contra de la diversidad, pero consideró que este tipo de decisiones deberían tomarse hasta la mayoría de edad.

“Queremos que nos reciban, que se nos incluya en los foros y que exista una convocatoria abierta para informar a más padres de familia sobre este tema”, comentó.

Teresa Reyes sostuvo que, desde su perspectiva, los menores aún se encuentran en una etapa de desarrollo y descubrimiento, por lo que consideró que cualquier decisión relacionada con la identidad de género debería aplazarse hasta la adultez.

Asimismo, criticó que los padres de familia no sean tomados en cuenta dentro de las decisiones relacionadas con este tipo de procedimientos legales para menores de edad.

La discusión sobre la reforma de infancias trans en Puebla continuará en las próximas semanas mediante mesas de trabajo organizadas por el Congreso del Estado.