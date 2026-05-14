ALERTA: Anuncian cierre temporal del relleno sanitario en Puebla capital

Desde Puebla

El Gobierno de la Ciudad informa que, con base en criterios técnicos, ambientales y sanitarios, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó la clausura temporal-parcial del Relleno Sanitario de Chiltepeque, debido a trabajos de control, manejo y mitigación de lixiviados dentro de sus instalaciones, situación que se ve incrementada por el inicio de la época de lluvias.

Con el objetivo de no generar inconvenientes a la ciudadanía se determinó que, durante este periodo, el ingreso de residuos provenientes de los municipios aledaños se realizará de manera escalonada y coordinada, permitiendo desarrollar las acciones técnicas necesarias para estabilizar las condiciones operativas y ambientales del relleno sanitario, en tanto que en la capital poblana el servicio se realizará de manera normal.

Es preciso detallar que las precipitaciones propias de esta temporada generan un aumento en la producción y acumulación de lixiviados, por lo que resulta necesario reducir, temporalmente, la carga operativa del sitio, a fin de prevenir riesgos de contaminación ambiental, proteger los recursos hídricos y salvaguardar la salud pública de la población.

Esta decisión se adopta bajo los principios de prevención y precaución ambiental, así como en cumplimiento del deber institucional de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, estrechamente vinculado con el derecho a la salud, al acceso al agua limpia y a una vida digna.

El Gobierno de la Ciudad reitera que esta disposición es temporal y preventiva. Asimismo, forma parte de las acciones orientadas a garantizar una gestión integral de residuos ambientalmente responsable y en protección de la salud y los derechos ambientales de la población.