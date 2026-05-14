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Murieron dos personas prensadas tras choque sobre la autopista Puebla-Córdoba

By Roberto Desachy / 14 mayo, 2026

Desde Puebla

Esta mañana, en la autopista Puebla-Orizaba, kilómetro 146 entre Tepeaca y Puebla, un choque por alcance.

Unidades involucradas: Un vehículo de la marca Nissan línea March rojo, que se impactó contra la parte trasera de un camión tipo caja seca.

Cuerpos de emergencia dieron a conocer que en el accidente, con sentido a Puebla, perdieron la vida dos personas prensadas entre los fierros retorcidos.

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