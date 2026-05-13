Salud mental en México, una crisis que tarda hasta 12 años en atenderse

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Trastornos como la depresión y la ansiedad representan una de las principales causas de discapacidad laboral en el país.

Expertos hacen un llamado a la detección temprana y a la sensibilización social para mejorar el pronóstico de los pacientes.

En el marco del fortalecimiento de la cultura de bienestar integral, México enfrenta retos significativos en materia de salud mental.

Según datos de salud pública y organismos internacionales, se estima que aproximadamente el 18% de la población urbana en edad productiva padece algún trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad los diagnósticos más prevalentes.

A pesar de la alta frecuencia de estos padecimientos, uno de los desafíos más críticos es el tiempo que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas y la búsqueda de ayuda profesional, el cual puede oscilar entre 4 y 12 años. Este retraso suele estar vinculado al estigma social y a la falta de información sobre la naturaleza biológica de estas condiciones.

Panorama de los trastornos mentales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se calcula que una de cada cuatro personas en México presentará un trastorno mental en algún momento de su vida, de las cuales, muy pocas reciben atención especializada.

Entre los retos más urgentes destacan la detección en primer nivel, para que el entorno cercano e institucional identifique síntomas tempranos de trastornos neuropsiquiátricos. Por otro lado está el impacto en la productividad, en el que la depresión es actualmente la primera causa de pérdida de años de vida activa por discapacidad en mujeres y la novena en hombres en México. Así también, es importante mencionar el reto de asegurar la continuidad en el seguimiento médico para garantizar la recuperación funcional del paciente.

Para los especialistas, el abordaje de la salud mental debe evolucionar hacia una comprensión más profunda de la neurobiología, dejando atrás prejuicios que limitan el éxito terapéutico. “El principal reto que enfrentamos en México es la normalización del sufrimiento psíquico. Debemos entender que los trastornos mentales tienen una base neurobiológica clara; no son una cuestión de voluntad, sino de salud sistémica. El diagnóstico oportuno y el acceso a opciones terapéuticas modernas son las herramientas más poderosas que tenemos para reintegrar al paciente a su vida familiar y productiva”, afirma el Dr. Rodrigo Corona, médico psiquiatra.

La mejora de la salud mental en el país no depende únicamente de las instituciones, sino de un cambio en la percepción social. Especialistas recomiendan al público en general adoptar las siguientes medidas:

Validar y escuchar sin juzgar: Evitar frases que minimicen el sentir del otro. La validación emocional es el primer paso para que una persona se sienta segura al buscar ayuda.

Identificar señales de alerta: Estar atentos a cambios drásticos en los hábitos de sueño, alimentación, aislamiento social persistente o pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban. Identificar estos signos a tiempo puede salvar vidas.

Esta necesidad de acción local se alinea con las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual advierte que la salud mental es el reto sanitario más apremiante del siglo XXI. La organización estima que para el año 2030, los trastornos mentales serán la principal causa de carga de enfermedad a nivel global. Ante este panorama, la OMS enfatiza que no hay salud sin salud mental y hace un llamado urgente a los sectores de la sociedad para integrar el bienestar emocional en todos los aspectos del desarrollo humano, asegurando que la atención sea un derecho y no un privilegio.

El objetivo final es impulsar una sociedad mexicana más informada y resiliente, donde el bienestar emocional sea una prioridad protegida y libre de prejuicios.

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