Productos poblanos amplían presencia en cadena comercial OXXO

– Convenio entre SEDETRA y FEMSA beneficiará a emprendedoras y emprendedores de 57 municipios.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – Con el propósito de fomentar el desarrollo de proveedores de la entidad y regionales, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta Mier, fortalece la estrategia para impulsar el consumo local con la firma de convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SEDETRA) y la cadena comercial OXXO.

El acuerdo permitirá ampliar la presencia de los productos poblanos en puntos de venta de alta afluencia y consolidar oportunidades comerciales para pequeñas y medianas empresas del estado.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que Puebla impulsa una política económica alineada a los principios de la Cuarta Transformación, el Humanismo Mexicano y el Plan México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, con una visión enfocada en el bienestar social y el fortalecimiento de las economías regionales.

El convenio representa una estrategia conjunta entre gobierno e iniciativa privada para generar oportunidades reales de comercialización, crecimiento empresarial y generación de empleo para emprendedoras y emprendedores poblanos. Reconoció la disposición de FEMSA y OXXO para construir alianzas que favorecen el crecimiento económico regional y abren espacios para las y los productores.

Víctor Gabriel Chedraui informó que la Marca Puebla Cinco de Mayo está consolidada como una plataforma de acompañamiento, identidad comercial y fortalecimiento para productores del estado. Precisó que actualmente 211 productoras y productores de 57 municipios participan en procesos de calidad y posicionamiento comercial con más de 2 mil 36 productos en maduración técnica. Añadió que existen 391 solicitudes de sello distintivo en trámite y 187 dictámenes concluidos conforme a lineamientos oficiales.

Destacó además que 72 productos poblanos llegaron al mercado de Estados Unidos mediante dos exportaciones y que 30 productos locales ya se comercializan en 45 máquinas expendedoras instaladas en las líneas 2 y 3 de RUTA.

El director de Asuntos Corporativos de FEMSA, Roberto Campa Cifrián, subrayó que Puebla es un estado estratégico y de gran relevancia para la empresa. Expuso que FEMSA se acerca a 140 años de historia y que OXXO opera actualmente 24 mil puntos de venta en el país, con una afluencia diaria aproximada de 14 millones de personas. Indicó que más del 99 por ciento de los productos comercializados en OXXO son hechos en México y que siete de cada diez provienen de pequeñas y medianas empresas.

Añadió que el programa de proveedores locales permite fortalecer capacidades productivas, facilitar el cumplimiento de normas comerciales y ofrecer condiciones de pago favorables para pequeñas empresas que buscan ampliar su presencia en nuevos mercados.

En el presídium estuvieron presentes el gerente regional de Operaciones Puebla y representante legal de Cadena Comercial OXXO, Gilberto Florentino Meza Gutiérrez; la gerente regional comercial Puebla, Diana Aline Hernández Hernández; la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Mónica Barrientos Sánchez.

Como invitados asistieron el gerente de Relaciones con Gobierno Zona Golfo Bajío de OXXO, Ricardo Paniagua Roldán; el gerente de Asuntos Corporativos OXXO, Armando Novoa Moreno; la responsable de Expansión OXXO, Eda Romina Rosas Mirazo; el gerente de Operaciones OXXO Plaza Angelópolis, Víctor Raúl Sanabria Marín; el presidente de CANACO Puebla, Héctor Landeros Camacho, así como productoras y productores con el distintivo Marca Puebla Cinco de Mayo.