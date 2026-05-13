Avala Congreso autonomía y democracia sindical de trabajadores al servicio del estado

– El proyecto de dictamen establece que el sindicato gozará de protección contra todo acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas

Desde Puebla

La Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado, que preside el diputado José Luis Figueroa Cortés, avaló el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 60 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de garantizar la libertad, autonomía y democracia sindical de las y los trabajadores al servicio del Estado.

Las adiciones a la ley establecen que el sindicato gozará de protección adecuada contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, así como en las condiciones de elegibilidad, reelección o destitución de la directiva del sindicato.

Cualquier contravención a estas disposiciones se sancionará en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En este sentido, el diputado José Luis Figueroa Cortés, presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social del Congreso del Estado, señaló que la adición a la ley prohíbe que autoridades y empleadores intervengan en la vida interna de las organizaciones de las y los trabajadores.

Mencionó que la reforma laboral busca devolver el poder a las y los trabajadores, permitiéndoles decidir libremente su forma de organización y fortaleciendo la libertad y la democracia sindical.

En este sentido, el diputado Miguel Márquez Ríos señaló que defender a los sindicatos y su independencia significa fortalecer la democracia. Por su parte, el diputado Elías Lozada Ortega celebró que con esta acción legislativa se establezca con precisión un catálogo de conductas prohibidas, como la coacción del voto, la intimidación jerárquica, el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas gremiales y cualquier mecanismo de presión destinado a alterar la voluntad de las y los trabajadores, por lo que la relevancia de esta reforma radica en su dimensión sancionatoria.

En su intervención, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez consideró que este proyecto de dictamen debe respetarse con la finalidad de fortalecer la vida sindical en Puebla.

Cabe señalar que la propuesta legislativa fue presentada por las y los diputados Pável Gaspar Ramírez, Floricel González Méndez, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Esther Martínez Romano, Leonela Jazmín Martínez Ayala y Elías Lozada Ortega.

A la sesión del órgano colegiado asistieron los diputados José Luis Figueroa Cortés, Miguel Márquez Ríos, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Elías Lozada Ortega, Rosalío Zanatta Vidaurri y Andrés Iván Villegas Mendoza.