Ya son tres muertos por la masacre en Santa Isabel Tlanepantla

Desde Puebla
Subió a tres el número de muertos tras el ataque en Santa Isabel Tlanepantla.
El tercero murió en un hospital del municipio de Tepeaca.
Ataque armado deja tres muertos y dos heridos en Santa Isabel Tlanepantla.
Primeros reportes indican que fueron rafagueados con rifles de asalto.
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