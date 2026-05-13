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Ya son tres muertos por la masacre en Santa Isabel Tlanepantla

By Roberto Desachy / 13 mayo, 2026

Desde Puebla

Subió a tres el número de muertos tras el ataque en Santa Isabel Tlanepantla.

El tercero murió en un hospital del municipio de Tepeaca.

Ataque armado deja tres muertos y dos heridos en Santa Isabel Tlanepantla.

Primeros reportes indican que fueron rafagueados con rifles de asalto.

 

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