Ataque dejó dos muertos y tres heridos en Santa Isabel Tlanepantla

Desde Puebla
Ataque contra sujetos en autos de lujo dejó -al menos- dos muertos y tres lesionados de gravedad en Santa Isabel Tlanepantla.
Primeros reportes indican que fueron rafagueados con rifles de asalto.
Los occisos: Un menor de edad identificado como Pablo, de 17 años y Gerardo, de 30.
Un lesionado presentaba al menos 6 impactos de bala, otro 2 y el tercero 5, todos llevados a un hospital donde su salud se reporta como delicada .
Trascendió que las victimas tenían antecedentes penales y no se descarta un ajuste de cuentas.
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