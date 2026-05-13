Ataque dejó dos muertos y tres heridos en Santa Isabel Tlanepantla

Desde Puebla

Ataque contra sujetos en autos de lujo dejó -al menos- dos muertos y tres lesionados de gravedad en Santa Isabel Tlanepantla.

Primeros reportes indican que fueron rafagueados con rifles de asalto.

Los occisos: Un menor de edad identificado como Pablo, de 17 años y Gerardo, de 30.

Un lesionado presentaba al menos 6 impactos de bala, otro 2 y el tercero 5, todos llevados a un hospital donde su salud se reporta como delicada .

Trascendió que las victimas tenían antecedentes penales y no se descarta un ajuste de cuentas.