Camionero arrolló y, tal vez, mató a presunto ratero que lo queria asaltar en la autopista Puebla-Orizaba

Desde Puebla

En el km 238 de la Puebla-Orizaba, en las Cumbres de Maltrata, para los delincuentes era un día más de chamba, pensaron que, como en todas las ocasiones, iba a ser sencillo, pero no contaban con un transportista valiente y harto de sus fechorías.

En la cámara de seguridad de la unidad, se logra apreciar que los amantes de lo ajeno pretendían detener su marcha, para quitarle la unidad.

Si embargo, el conductor no se detuvo; arrolló y mató al menos a uno de los rateros.