El maestro en tiempos de Inteligencia Artificial

En el Día del Maestro, más que celebrar una profesión, celebramos una vocación profundamente humana y socialmente indispensable

Por el Dr. Ismael Zamora Tovar, Coordinador del Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

En una época marcada por la aceleración tecnológica, la incertidumbre global y la irrupción de sistemas de Inteligencia Artificial capaces de responder preguntas, redactar textos y resolver problemas complejos en segundos, podría parecer que el papel del maestro se debilita. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario: mientras más poderosa se vuelve la tecnología, más valiosa se vuelve la presencia humana del educador.

La historia de la educación demuestra que enseñar nunca consistió únicamente en transmitir información. Mucho antes de internet, y mucho antes de la Inteligencia Artificial, los grandes maestros ya comprendían que educar significa formar la inteligencia, el carácter y el juicio de las personas. Hoy esa misión adquiere una relevancia todavía mayor.

La IA puede ofrecer respuestas inmediatas, pero no puede sustituir la experiencia humana de acompañar, orientar, inspirar y despertar el deseo de comprender. Puede organizar información, pero no transmitir prudencia; puede generar textos, pero no formar criterio; puede simular conversación, pero no asumir la responsabilidad moral que implica educar a otro ser humano.

En este contexto, el maestro deja de ser únicamente un transmisor de contenidos para convertirse, sobre todo, en un formador de discernimiento. Su tarea consiste en ayudar a los estudiantes a distinguir entre información y verdad, entre opinión y conocimiento, entre eficiencia y sabiduría. En un mundo saturado de estímulos y respuestas automáticas, el maestro ayuda a detenerse, pensar y comprender con profundidad.

En este escenario adquiere renovada vigencia el realismo filosófico de Étienne Gilson, quien recordaba que el conocimiento humano no puede reducirse a la manipulación abstracta de conceptos, porque pensar implica siempre un encuentro con la realidad. La Inteligencia Artificial puede reorganizar información con enorme eficacia, pero el maestro continúa siendo quien ayuda al estudiante a mirar el mundo con profundidad, comprender su significado y desarrollar una relación auténtica con la verdad.

Autores como John Henry Newman recordaban que la educación superior no tiene como finalidad principal producir especialistas técnicamente eficientes, sino personas capaces de juzgar prudentemente la realidad. Del mismo modo, Alasdair MacIntyre advertía que toda práctica auténtica requiere virtudes intelectuales y morales que solo pueden formarse mediante disciplina, ejemplo y acompañamiento humano. Ningún algoritmo puede sustituir plenamente esa relación formativa.

Por ello, el verdadero diferencial del maestro contemporáneo no radica solamente en cuánto sabe, sino en su capacidad de formar humanidad en medio de un entorno crecientemente automatizado. Su presencia recuerda a los estudiantes que aprender no es únicamente acumular datos o producir respuestas correctas, sino desarrollar comprensión con sentido, responsabilidad y capacidad de juicio.

Hoy los estudiantes necesitan maestros que les enseñen a pensar objetivamente y con criterio, a dialogar con respeto, a enfrentar la incertidumbre, a convivir con quienes piensan distinto y a utilizar éticamente las nuevas tecnologías. Necesitan profesores que, además de dominar su disciplina, transmitan pasión por la verdad, amor por el conocimiento y confianza en las posibilidades humanas.

En medio de tantos cambios, permanece una certeza profunda: ninguna tecnología puede reemplazar completamente el impacto de un maestro auténtico. Todos recordamos a aquellos profesores que cambiaron nuestra forma de mirar el mundo, que despertaron vocaciones o que creyeron en nosotros incluso antes de que nosotros mismos lo hiciéramos. Esa huella no proviene únicamente de la información transmitida, sino de la calidad humana de quien enseña.

Por eso, en el Día del Maestro, más que celebrar una profesión, celebramos una vocación profundamente humana y socialmente indispensable. En tiempos donde las máquinas comienzan a responder preguntas, el maestro sigue siendo quien ayuda a formular las preguntas verdaderamente importantes.

Y quizá esa sea, precisamente, la tarea educativa más trascendente de nuestro tiempo.