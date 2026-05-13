Lluvias desbordaron ríos en Metepec, Calimaya y Zinacantepec

EL VALLE

Metepec, Méx.- Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este martes en el Valle de Toluca provocaron el desbordamiento de los ríos El Arenal y San Antonio, generando afectaciones en municipios como Metepec, Calimaya y Zinacantepec.

La precipitación, derivada de la entrada de humedad al centro del país, ocasionó un incremento considerable en los niveles de distintos afluentes de la región, lo que derivó en inundaciones, afectaciones viales y daños en viviendas cercanas a los cauces.

En Metepec, el río El Arenal, ubicado en los límites con Calimaya, rebasó su capacidad y provocó el cierre total de la vía Metepec-Zacango, una de las principales conexiones de la zona.

Personal del ayuntamiento, apoyado con maquinaria pesada, realizó labores para retirar lodo, ramas, basura y otros residuos arrastrados por la corriente, con el objetivo de liberar la vialidad y disminuir riesgos para automovilistas y peatones.

De acuerdo con autoridades municipales, el afluente desciende desde las faldas del Nevado de Toluca y durante la lluvia trasladó grandes cantidades de agua, tierra y materiales sólidos, situación que provocó el desbordamiento.

Mientras tanto, en Zinacantepec, el río San Antonio, en la comunidad de Acahualco, también se salió de su cauce, afectando viviendas y una escuela cercana.

Habitantes de la zona reportaron el ingreso de agua y lodo a algunos inmuebles, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para atender la contingencia, realizar recorridos preventivos y apoyar a las familias afectadas. Aunque el desbordamiento tomó por sorpresa a los habitantes de ambas zonas, hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar acercarse a ríos y canales durante las lluvias, ya que las precipitaciones continuarán, al menos hasta este jueves en distintos puntos del Valle de Toluca.