El “mascabrother”, Freddy Ortega, en “Cuéntame de Atlixco” el próximo sábado

Desde Puebla

Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, invita a disfrutar del ciclo de lecturas “Cuéntame de Atlixco”, un evento cultural que forma parte de las actividades de la agenda turística.

Ariadna Ayala confirmó que en esta edición se contará con la participación especial de Freddy Ortega, actor de comedia reconocido por su trayectoria artística y cercanía con el público.

El evento será el próximo sábado 16 de mayo de 2026 a las 17:30 horas en el Centro de Convenciones de Atlixco, donde se espera la asistencia de ciudadanos, turistas y amantes de la lectura y las expresiones culturales.

Ariadna Ayala reiteró la invitación para que las familias disfruten de este encuentro que busca promover la cultura, la lectura y el talento artístico.