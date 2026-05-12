Instalan más de 100 cámaras en la autopista 150D

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla instaló 166 cámaras sobre la autopista 150D, con el objetivo de combatir el robo a transporte de carga y vehículos.

La dependencia estatal explicó que los dispositivos tienen capacidad de movimiento, acercamiento, seguimiento en tiempo real y conexión al C5I.

Sumado a ello, destacó que fueron habilitados 30 puntos de monitoreo inteligente con botón de alertamiento en el tramo Amozoc-Esperanza, para facilitar la atención inmediata ante emergencias.