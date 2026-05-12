Comisión de Salud avala reformas en materia de donación de órganos, salud mental y atención comunitaria

Desde Puebla

La Comisión de Salud del Congreso del Estado, que preside la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, aprobó el proyecto de dictamen para adicionar el artículo 102 Bis a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de establecer que el Ministerio Público y la autoridad judicial podrán intervenir cuando la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de un delito, se desconozca su identidad o la forma de localizar a sus parientes.

El dictamen, formulado con la propuesta legislativa del diputado José Luis Figueroa Cortés, señala que se debe garantizar que la intervención sea sensible, oportuna, inmediata y expedita, para evitar el deterioro de los órganos y asegurar la viabilidad de los trasplantes.

En las consideraciones, se indica que la donación y el trasplante de órganos constituyen uno de los mayores avances de la medicina moderna y representan una oportunidad de vida para miles de personas que padecen enfermedades crónicas o terminales.

APRUEBAN REFORMAS A LA LEY DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

Asimismo, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de dictamen para reformar la fracción XVII del artículo 13 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer como una acción del Consejo Estatal contra las Adicciones el desarrollo de actividades educativas, socioculturales y deportivas que contribuyan a la salud mental y a la prevención de adicciones, preferentemente para grupos en situación de vulnerabilidad.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue realizado con la iniciativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta.

AVALAN REFORMAS A LA LEY DE SALUD EN MATERIA DE MEDICINA PSIQUIÁTRICA

De igual manera, se aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Ley Estatal de Salud y la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer a la medicina psiquiátrica como una de las actividades del sector salud, en la que, para su ejercicio, se requerirá título profesional, certificado de especialización o de profesional técnico que haya sido legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.

Asimismo, se establece que, para la utilización de cadáveres, tratándose de personas desconocidas o no identificadas, se estará a lo dispuesto por la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por cuanto hace a la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, se establece que la persona profesional de salud mental y adicciones tendrá la obligación de poner a la vista de la persona usuaria la información que corrobore que es especialista en la materia.

En este sentido, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que, con este proyecto de dictamen, elaborado con tres de sus iniciativas presentadas, se protege la salud y la dignidad de las y los poblanos, al construir instituciones más sensibles, humanas y cercanas a la gente.

Para este fin, se reforma el primer párrafo del artículo 72 y el tercer párrafo del artículo 121 de la Ley Estatal de Salud; se reforma la fracción I del artículo 2, la fracción I del artículo 7 y las fracciones I, II y V del artículo 10; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla.

APRUEBAN EXHORTO PARA IMPLEMENTAR CONSULTA MÉDICA COMUNITARIA

Finalmente, la Comisión de Salud del Congreso del Estado avaló el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con los ayuntamientos y los concejos municipales, implemente estrategias para fortalecer la prevención y la atención de la salud en los distintos puntos de la entidad, a través de la adaptación de espacios de consulta médica comunitaria.

La propuesta de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil también plantea la firma de convenios con instituciones de educación superior con vocación médica, a fin de que sus estudiantes puedan participar de manera activa y responsable en dichas tareas, en beneficio de las y los poblanos.

En asuntos generales, la diputada María Soledad Amieva Zamora, quien solicitó mandar nuevamente a revisión un proyecto de dictamen enlistado en la orden del día, refrendó su compromiso de trabajar todos los días por los derechos de las personas con discapacidad.

Por su parte, el diputado Miguel Márquez Ríos realizó la invitación al Foro de Cáncer de Mama, que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, a las 10:00 horas, en el Auditorio 18 de Noviembre del Congreso del Estado.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Nayeli Salvatori Bojalil, Azucena Rosas Tapia, Celia Bonaga Ruiz, María Soledad Amieva Zamora y el diputado Miguel Márquez Ríos.

Avala Comisión del Congreso reformas para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas

La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer que los Ayuntamientos, las juntas auxiliares y los órganos de participación ciudadana promoverán y garantizarán, en el ámbito de su competencia, el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Con las modificaciones, impulsadas por la diputada Modesta Delgado Juárez, también se indica que deberán contar con los servicios de un intérprete o traductor de lenguas indígenas propias de la comunidad de que se trate.

Por otra parte, las y los diputados aprobaron el proyecto de acuerdo promovido por la diputada Kathya Sánchez Rodríguez, para exhortar a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que implementen capacitaciones para las personas servidoras públicas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y responsabilidades administrativas, con el fin de fortalecer su profesionalización y prevenir actos de corrupción, así como para consolidar una administración pública municipal transparente y eficiente.

En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Guadalupe Yamak Taja, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Luana Armida Amador Vallejo y María Fernanda de la Barreda Angon, así como los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri y Elías Lozada Ortega.