Operativos del ayuntamiento de Puebla no funcionan para detener ambulantes: José Juan Ayala

María Tenahua

El presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico de la capital poblana, José Juan Ayala Vázquez, acusó al ayuntamiento de Puebla de permitir un desbordamiento del ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.

En entrevista, destacó que el gobierno municipal actuactuala no implementa estrategias contra el problema del ambulantaje; todo lo contrario, lo aumenta.

Ante esto, cuestionó los operativos de la secretaría general de Gobierno (SGG), debido a que el ambulantaje todos los días está en las calles del corazón de la ciudad.

Señaló que no es solo esta administración, ninguna ha podido implementar estrategias para solucionar este problema social.