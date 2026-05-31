Denuncian entradas clandestinas en autopistas de la Sierra Norte; señalan complicidad de autoridades

Abelardo Domínguez

Sierra Norte, Puebla. – Usuarios y habitantes de la región siguen denunciando la existencia de accesos clandestinos a las autopistas Tlaxco-Tejocotal y México-Tuxpan, en el tramo considerado como foco rojo que comprende de Tulancingo a Huauchinango. Señalan que esa zona sigue siendo utiliza por grupos delictivos para cometer robos y evadir a las autoridades, quienes, según los denunciantes, actúan con complacencia y permiten que esta situación continúe.

En la zona conocida popularmente como la “autopista del terror”, específicamente en el punto llamado Nana Camila, se reporta la presencia de una caseta improvisada de madera. Según los relatos de conductores, todo vehículo que transita por ese punto está obligado a pagar una cuota o “peaje” forzado para poder pasar; incluso unidades oficiales son obligadas a pagar, de lo contrario se les impide el paso.

Los vecinos cuestionan cómo es posible que el gobierno del estado permita que sigan operando estas salidas no autorizadas, las cuales, advierten, funcionan como rutas de escape para los delincuentes después de cometer sus fechorías. Señalan que los criminales conocen perfectamente la zona y utilizan estos accesos para entrar y salir libremente.

En las últimas semanas, se ha registrado un aumento en los robos de vehículos y asaltos a comerciantes en este corredor vial. Aunque ocasionalmente se observan patrullas y elementos de seguridad en la zona, los habitantes aseguran que la delincuencia sigue actuando con total impunidad, al conocer las rutas y contar, según su versión, con el apoyo o tolerancia de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los denunciantes explican que estos accesos irregulares están ubicados en terrenos bien conocidos por los pobladores y por las propias corporaciones de seguridad, por lo que exigen una intervención inmediata.

Ante esta situación, los vecinos y usuarios de estas vías de comunicación hacen un llamado directo al gobierno del estado para que tome cartas en el asunto. Piden el cierre definitivo de todas estas entradas clandestinas, con el fin de cortar las rutas de huida de los grupos delictivos y recuperar la seguridad en la región.