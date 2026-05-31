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Fotonota: Ariadna Ayala reiteró el respaldo a Claudia Sheinbaum

By Roberto Desachy / 31 mayo, 2026

Desde Puebla

A dos años del triunfo histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Ayala refrenda el respaldo de Atlixco a un proyecto que sigue transformando vidas con resultados, justicia social y profundo amor por el pueblo y la patria.

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