Fotonota: Ariadna Ayala reiteró el respaldo a Claudia Sheinbaum

Desde Puebla
A dos años del triunfo histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ariadna Ayala refrenda el respaldo de Atlixco a un proyecto que sigue transformando vidas con resultados, justicia social y profundo amor por el pueblo y la patria.
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