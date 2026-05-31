Olga Romero descarta cambios en dirigencia de Morena Puebla

Niega aspiraciones por alcaldía de Tehuacán

Jorge Barrientos

La presidenta estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, confirmó que permanecerá al frente del partido en la entidad y descartó cualquier relevo en la dirigencia estatal, además de rechazar las versiones que la ubican como posible aspirante a la presidencia municipal de Tehuacán.

En entrevista, la dirigente morenista aseguró que actualmente su prioridad está centrada en fortalecer la estructura interna del partido y consolidar el trabajo político de Morena en el estado, por lo que no contempla separarse de su responsabilidad partidista para buscar una candidatura en el próximo proceso electoral.

Romero Garci-Crespo afirmó que la mayoría de los rumores que han circulado en redes sociales y diversos espacios políticos sobre sus presuntas aspiraciones carecen de fundamento, particularmente aquellos relacionados con una eventual participación en la contienda por la alcaldía de Tehuacán.

“Les puedo decir que el 99.9 por ciento de lo que han escuchado de una servidora no es verdad. Ahorita no tengo todavía nada claro; tenemos mucho trabajo que hacer. Eso sí lo tengo claro, primero hay que estar atentos con lo que estamos haciendo para fortalecer nuestra soberanía y defenderla”, expresó.

La líder estatal de Morena sostuvo que no existe ninguna modificación prevista dentro de la estructura de dirección del partido en Puebla y atribuyó las especulaciones al ambiente político que comienza a intensificarse de cara a los próximos procesos electorales.

“No vamos a tener ningún cambio. Lo que les digo es que es el calor de los tiempos electorales, pero en caso de que nosotros decidiéramos algo, los primeros en saberlo serán ustedes, los medios de comunicación”, puntualizó.

Finalmente, Romero Garci-Crespo reiteró que continuará enfocada en las tareas partidistas y en el fortalecimiento de Morena en Puebla, al tiempo que aseguró que cualquier decisión relacionada con posibles cambios en la dirigencia o futuras participaciones electorales será comunicada de manera oficial y oportuna.