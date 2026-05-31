Garantizada la recolección de basura y estamos atentos a que no haya montoneras: Leobardo Rodríguez

María Tenahua

Luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal una parte del relleno sanitario de Chiltepeque que se ubica al sur de la capital poblana, el presidente de la comisión de Movilidad e Infraestructura y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que el servicio de recolección de basura está garantizado y que, una vez que se solventen estas observaciones, se continuará con el convenio con los municipios conurbados.

Ante esto, indicó que la empresa RESA, que tiene a cargo el funcionamiento de este relleno, trabaja para solventar los puntos que indicó la dependencia federal.

Asimismo, resaltó que el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) no ha modificado los horarios de recolección de basura y que están muy atentos para evitar montoneras de basura en la capital poblana.

Es importante señalar que el pasado 13 de mayo la dependencia federal puntualizó que, para prevenir mayores impactos ante la temporada de lluvias, ordenó la clausura parcial temporal del sitio bajo el esquema de reducción en el ingreso de residuos urbanos a un 35 por ciento; además, dictó 12 medidas urgentes de aplicar con el manejo adecuado de lixiviados, el drenaje pluvial y la caracterización de los cauces.