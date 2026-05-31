Un muerto, saldo de accidente en la Vía Atlixcáyotl

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Desde Puebla

Trágico accidente automovilístico en la Vía Atlixcáyotl dejó una persona sin vida.

Muere hombre al volcarse con su vehiculo sobre la Vía Atlixcáyotl.

Un hombre perdió la vida por volcadura de su automóvil en la Vía Atlixcáyotl, a la altura de La Vista Country.

Los primeros reportes indican que el occiso iba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad.

Bomberos y elementos de Protección Civil ya están en la zona.