De nueva cuenta, pasajeros de Línea 2 del Metro sufren por cierres

Excélsior

Los pasajeros de la Línea 2 del Metro sufrieron, una vez más, aglomeraciones, asoleadas, incomodidades y falta de información.

La suspensión del servicio en las estaciones San Antonio, Chabacano, Viaducto, Nativitas y Portales; la implementación de circuitos provisionales en el servicio de trenes, de Taxqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez, además de la falta de personal del gobierno de la Ciudad de México, provocaron confusión, molestia y retrasos entre los usuarios del Metro.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) mantiene cierres parciales desde el viernes por la noche debido a las obras de la Calzada Elevada y por la rehabilitación de estaciones del Metro, con motivo de la inauguración del Mundial de futbol que se inaugura en unos días.

Es un desastre, no tienen control de la situación, llevo media hora tratando de abordar bajo el sol, si van a hacer algo que se organicen bien primero, antes de quererlo hacer todo al mismo tiempo y tan rápido”, dijo Eréndira, una usuaria.

El operativo gubernamental en las afueras de la estación Pino Suárez, por el cierre de estaciones de la Línea 2, se limitó a unos cuantos policías quienes batallaron para controlar a la multitud.

Mientras que en las inmediaciones de Chabacano no hubo personal que diera indicaciones a los usuarios con dirección Cuatro Caminos, se constató en un recorrido realizado cerca de las 13:30 horas.

Está mal, nos tuvieron que avisar, voy al trabajo y llevo prisa, ni siquiera te avisan nada, llegué a Chabacano y no te avisan ni siquiera nada, no te saben guiar, yo me tuve que salir para ver si pedía un Uber o algo, hasta aquí me di cuenta que había camiones que te llevaran, pero si no te dicen nada, no hay nadie asesorándote ni diciéndote nada”, expresó Casandra, otra usuaria.

El dispositivo implementado este sábado por la Secretaría de Movilidad (Semovi), el STC y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), no se parece en nada a los operativos que se desarrollaron durante los cierres por obras de rehabilitación en la Línea 12 y la Línea 1.

Los operativos de la administración anterior tenían un vasto despliegue de personal del gobierno, decenas de lonas informativas y volantes, avisos en redes sociales, entre otros elementos, ahora fue difícil distinguir a servidores públicos apoyando a los usuarios.

“Vamos muy lejos y aún así no nos están apoyando mucho, realmente las obras las deberían realizar en la noche y en la mañana dejar que todos fluyan”, dijo Iván, otro usuario.

Los cierres parciales de la Línea 2 y el servicio emergente con autobuses de la RTP continuarán hasta el miércoles.