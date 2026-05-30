Hallaron restos humanos a metros de donde vive el presidente de Tepeaca 

Desde Puebla
En contraesquina de donde vive el alcalde de Tepeaca, Julian Alfredo Velázquez Romero, localizaron restos humanos.
Ocurrió esta mañana de sábado sobre avenida Cuauhtémoc y 6 Oriente.
Conforme a los primeros reportes, se sabe que los restos de la persona se encontraban dentro del contenedor de basura.
El hecho se maneja con total hermetismo, debido a que cerca vive el presidente.
Hasta el momento se desconoce el sexo de la victima.
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