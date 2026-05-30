Mundial FIFA 2026 generará derrama de hasta 40 mil mdp en CDMX

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El Mundial FIFA 2026 podría dejar una derrama económica de entre 30 mil y 40 mil millones de pesos en la Ciudad de México, impulsada principalmente por hospedaje, restaurantes, transporte, entretenimiento y consumo, señaló Carlos Martínez, Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.

El directivo explicó que la capital prevé ocupación hotelera cercana al 100% durante los cinco partidos y un promedio de 80% a lo largo del torneo, lo que representaría alrededor de cinco millones de noches de hospedaje.

Martínez destacó que el turismo nacional será uno de los principales motores económicos del evento, debido a la llegada de visitantes de otros estados que viajarán para asistir a los partidos o vivir el ambiente mundialista en la capital.

El funcionario agregó que los efectos del Mundial también ya se reflejan en la actividad económica de la ciudad. Durante el primer trimestre del año aumentó la ocupación hotelera, mientras que la recaudación por impuesto sobre hospedaje creció 12% frente al mismo periodo de 2025, impulsada por la llegada anticipada de equipos, patrocinadores y personal de producción, explicó.

Más allá de la derrama inmediata, Martínez consideró que uno de los principales objetivos del Mundial es dejar infraestructura permanente que fortalezca la competitividad de la capital en el largo plazo.

La Ciudad de México realizó inversiones cercanas a 8 mil millones de pesos enfocadas principalmente en movilidad, conectividad y recuperación de espacios públicos. “Es decir, la ciudad se queda, después del mundial, con nueva infraestructura, principalmente en movilidad”, señaló.

Entre los proyectos destacan la modernización del Tren Ligero, nuevas unidades de transporte eléctrico, corredores turísticos, mejoras urbanas en el Centro Histórico y nuevas conexiones de transporte hacia el sur de la ciudad.

Martínez añadió que estas obras buscan detonar nuevas oportunidades de inversión inmobiliaria, hotelera y comercial en zonas que históricamente tuvieron menor conectividad o menor oferta turística.

“La inversión pública tiene que ser semilla para detonar inversión privada”, sostuvo.

El directivo agregó que el turismo representa actualmente alrededor del 10% de la economía de la Ciudad de México y que la meta de la administración capitalina es incrementar 30 por ciento la llegada de turistas hacia 2030.

Para ello, la estrategia contempla ampliar rutas aéreas internacionales, impulsar el turismo de convenciones y facilitar nuevas inversiones hoteleras mediante cambios regulatorios y esquemas de ventanilla única, detalló.