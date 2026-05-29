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Confirman primer linchamiento del año en Puebla 

By Roberto Desachy / 29 mayo, 2026
  • Ocurrió en Tlachichuca
  • La víctima, hombre acusado de robo

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Gobernación en Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó el primer linchamiento de este año.

En entrevista, dijo que el hombre fue retenido por habitantes en Tlachichuca presuntamente por robo.

Informó que, pese a que fue rescatado por policías municipales, falleció minutos más tarde.

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