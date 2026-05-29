Luego de cancelación en 2025 Ricky Martin regresa a Puebla

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¡Dicen que ahora sí! Ricky Martin regresa a Puebla tras cancelación en 2025

Después de la polémica cancelación de su concierto programado en 2025, el cantante puertorriqueño Ricky Martin volverá a presentarse en Puebla con un concierto masivo programado para el próximo 27 de octubre en el Estadio Hermanos Serdán. El anuncio ya comenzó a generar expectativa entre sus seguidores poblanos, luego de meses de incertidumbre tras la suspensión de su anterior visita a la capital.

La presentación forma parte de la gira “Ricky Martin Live México 2026”, una serie de más de 20 fechas confirmadas en distintos puntos del país. En Puebla, el artista llegará a uno de los recintos más importantes de la ciudad, donde interpretará sus éxitos en un concierto que promete reunir a miles.

Boletos y fechas de venta para Puebla

La venta general de boletos iniciará el próximo miércoles 3 de junio a las 11:00 horas. Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas del Estadio Hermanos Serdán como a través del sitio oficial de FunTicket.

De acuerdo con la información oficial, las taquillas operarán de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y los sábados de 11:00 a 16:00 horas. Hasta el momento no se han revelado los precios oficiales de las entradas, aunque se espera que en los próximos días se den a conocer las zonas y costos disponibles para el público poblano.

La cancelación que dejó molestia entre fans poblanos

Cabe recordar que el pasado 16 de julio de 2025, el propio Ricky Martin informó a través de redes sociales que su concierto programado para el 9 de agosto en el Centro Expositor de Puebla quedaba oficialmente cancelado.

En aquel momento, el intérprete señaló que la suspensión se debía a “reiterados incumplimientos contractuales y la falta de cooperación por parte de la empresa organizadora Events & Entertainment Inc.”, situación que generó molestia y decepción entre cientos de fanáticos que ya esperaban el espectáculo.

Pese a ello, el cantante regresará nuevamente a tierras poblanas, luego de su última aparición en la ciudad durante el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla del 5 de mayo de 2023, donde logró reunir a miles de asistentes en una de las noches más concurridas de aquella edición.