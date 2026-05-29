Jessie Blues plática de “Te Amo”, el sencillo que promocionan actualmente

Ya alcanzó más de trescientas mil reproducciones.

Celebran 35 años de impecable trayectoria artística. Lo harán en un emblemático escenario de México.

Por Mino D’Blanc

Jessie Blues cumple 35 años de trayectoria y tras actuaciones inolvidables con fechas agotadas en el Lunario del Auditorio Nacional, el Teatro Metropolitan, el Teatro Morelos y en el Centro Cívico de Ecatepec en el año 2025 con motivo de su gira “El Ruido del Silencio”, que es homónima a su álbum, ahora promociona el sencillo “Te Amo”.

Hay que recordar que Jessie Blues es orgullosamente originario de Ciudad Neza en el Estado de México. Se caracteriza por sus canciones llenas de mucho sentimiento, pero a la vez con la fuerza del rock y el cautivador ritmo del blues muy a su manera.

Platicamos con Jessie Blues, gracias a las finas atenciones del licenciado Mauricio García, de Warner Music.

MD’B: El blues de Neza sonando en todas partes con Jessie Blues.

JB: No nos cerramos tanto al blues, sino también tocamos lo que es rock, lo que es un poco de balada. O sea andamos en esto para ampliar un poquito más el público, y bueno, qué te cuento, allá en Neza todos los grupos siempre traemos escuela de nuestros antecesores como fue Sanky Blues, como lo fue Snoopy, como lo fue The Yoongi Band. Entonces a partir de ahí nosotros dijimos pues Jessie Blues va.

MD’B: ¿Cuál fue el momento en el que decidiste dedicarte a la música?

JB: Pues mira, no se puede vivir completamente de la música y menos del rock o del blues. Entonces, sigo trabajando, sigo componiendo, sigo haciendo música de otros géneros, porque ahora sí que la estabilidad es bien importante para nosotros, porque no podríamos dedicarnos de lleno al blues o al rock porque no es muy bien pagado. Imagínate, somos quince elementos, entonces sí es un poquito alta la nómina.

MD’B: Tomando en cuenta que eres músico, cantas, eres compositor, ¿en tu silencio ha habido alguna vez silencio o en tus silencios siempre ha habido ruidos?

JB: Sí, claro que sí hemos tenido algunas pérdidas muy importantes en este medio. Estaba yo trabajando con Charly Montana hace cinco años que estábamos haciendo una grabación y desgraciadamente ya no la terminó. Fue nuestro productor, entonces ya la terminó Enrique Camacho la producción. Al siguiente disco también perdimos a dos grandes músicos como lo fue Manuel Fucking Metal y Robby Chacón que era guitarrista original de La Cruz de Tijuana y quien se encargó de hacerme unas canciones para mí, entonces sí dolió mucho y también hubo cierto silencio. Por eso ahora en este disco le llamamos “El Ruido del Silencio” porque también tuvimos otra pérdida que fue el tecladista Enrique Camacho y que dolió mucho, mucho, porque fue mi compañero durante 33 años en el medio. Por eso es el título de “El Ruido del Silencio” porque él sí acabó de hacer toda la masterización y todo lo que conlleva a las cuerdas, al piano, a los metales y por eso el título del disco así, por el deceso que tuvimos de él.

MD’B: ¿Cómo llegó la canción “Te Amo” a tu vida?

JB: Nosotros nos sorprendimos porque esta canción luego, luego despuntó y ya de repente ya vamos en trescientas mil reproducciones, entonces sí habla de algo que la misma gente se ha identificado y eso me da mucho gusto. Fue una canción a mi esposa. De las cuestiones que uno quisiera ser perfecto y hacer que todo nos salga bien. Yo estoy altamente capacitado para hacer las cosas. No soy un hombre perfecto, pero le echo ganas y por eso esta canción en donde digo lo que le quise decir en ese momento.

MD’B: ¿Le gustó a tu esposa? ¿Qué te dijo?

JB: No, pues ya me ama más. Ahora sí me sirve el desayuno… (ríe). Le gustó mucho a mi esposa, está contenta con la canción.

MD’B: ¿Cuál es la diferencia entre esta canción y todas las demás canciones que has grabado en tu vida tanto musical, como líricamente hablando?

JB: Hay muchas diferencias. Por ejemplo, tocamos muchas veces los temas sociales, las problemáticas que hay en nuestro medio, en nuestra colonia y todo eso. Por ejemplo, te puedo hablar de una canción que se llama “Si te preguntan por mí” que le compuse a mi hermano cuando falleció; es muy triste la canción y yo la hice como si mi hermano le estuviera diciendo a mi madre lo que pasó. Hay otra canción que trata de que no puedes hablar de justicia en este país por todo lo que pasa y quedan impunes. Tratamos de abordar los problemas con algunas alternativas, porque el problema está ahí, pero qué hacer. En mi humilde composición trato de ofrecer mi alternativa, y pues sí son muy diferentes las canciones.

MD’B: Tuvieras los discos o las canciones que tengas, ¿qué es lo que nunca cambiarías de tu música y de tus letras y por qué?

JB: El ritmo. El ritmo que manejamos es único de Jessie Blues. Lo que manejamos es un poquito de boggie con blues y con R&B. Yo tengo a los muchachos muy acostumbrados a ese ritmo y es el sello de Jessie Blues.

MD’B: ¿Qué opinas de la escena musical actual en relación al rock, al blues, al boggien?

JB: La diferencia de nuestra música y de nuestros géneros en relación a otros son las progresiones que manejamos, entre muchas otras cosas. Nosotros sí nos partimos la cabeza para manejar alguna progresión, por ejemplo acordes de onceava o de novena, para manejar un tono mayor, darle la pulida que se necesita. O sea, es todo un trabajo lo que nosotros hacemos. Tratamos de mostrarnos un poquito más abiertos a la gente con relación a armonías, progresiones, para abarcar un poquito más de público. Gente que a lo mejor no está acostumbrada a escuchar lo que nosotros tocamos, pero gracias a ustedes, gracias al apoyo que nos dan, podemos difundir más nuestra música.

MD’B: ¿Qué opinas de lo que está pasando en la música actualmente con lo del reggaetón y esos ritmos?

JB: Yo siento que usan una base rítmica bastante trillada. Las letras no se diga, son muy misóginas. En cuestión de armonías fíjate que no les he prestado atención. Trato de evitarlo, no trato de abordar ese tema, porque nosotros estamos en lo nuestro y nuestra realidad es esta, lo que estamos viviendo.

MD’B: ¿Qué significa para ti el presentarse en lugares icónicos como el Lunario del Auditorio Nacional, el Metropolitan, entre otros?

JB: Fíjate que nos han pasado cosas muy curiosas. En el Lunario del Auditorio Nacional fue gente que no la esperábamos y estuvo muy alegre, muy bonito todo. En cuestión del Metropolitan también; llevamos un show un poquito más limitado por cuestiones de que no puedes usar pirotecnia. Nosotros utilizamos en nuestras presentaciones lo que es la pirotecnia en el show de unas chavitas que nos acompañan bailando; son seis bailarinas, somos quince músicos en escena. O sea, tratamos de llevar todo un show completo. Así vayamos a un lugar muy pequeño de Tlalnepantla, de Neza o de Chalco, siempre llevamos el mismo show.

MD’B: ¿Qué más viene este año para Jessie Blues?

JB: Ahorita estamos haciendo una selección de lo nuevo. Tenemos ahorita nueve temas y aparte tenemos otros más que estamos trabajando. Estamos trabajando con el arreglista la cuestión de los metales de cómo los vamos a insertar en el cuerpo del disco y cómo lo vamos a manejar. Lo más próximo es esto de estar viendo lo del sencillo que vamos a trabajar. En presentaciones las estamos dejando ahorita un poquito pendientes porque estamos trabajando lo que son las entrevistas, el radio, la televisión, prensa, todo eso. Gracias a Dios tenemos ahorita en puerta la celebración de los 35 años que esperemos sea en el Teatro de la Ciudad o posiblemente en el Fru Fru o en el Auditorio Alfredo del Mazo en Ciudad Neza.

MD’B: ¿Piensan tener artistas invitados?

JB: Hemos invitado a Antonio Lira, de Liran Roll y hay por ahí otras personas que queremos invitar, pero como no tenemos todavía la fecha no podemos decirles en dónde va a ser y la fecha para que ellos también puedan ver su itinerario y que nos puedan decir si pueden participar con nosotros.

MD’B: En caso de grabar algo con algún artista o grupo, ¿con quién te gustaría colaborar?

JB: Fíjate que a todos nos gustaría participar en alguna canción con Alejandro Lora. Vamos a hacerle la invitación y la vamos a dejar abierta, esperamos que sí pueda tener tiempo por sus fechas que luego las tiene saturadas; eso sería lo máximo para nosotros. También tenemos a la Big Band Jazz de México que uno de sus directores ya nos ofreció participar y yo creo que a ellos sí no los vamos a llevar para unas cinco canciones, más o menos.