Pumas desde la cuna: Un largometraje que transforma la narrativa del fútbol en México

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Como patrocinador oficial de Pumas Femenil, Bonafont impulsó Pumas desde la cuna, reafirmando su compromiso con el fútbol femenil y las historias que inspiran a nuevas generaciones.

Bajo el contexto actual, en el que el fútbol vive uno de sus momentos de mayor relevancia cultural y social en México, el Club Universidad Nacional presenta “Pumas desde la cuna”, un largometraje cinematográfico que ofrece una mirada íntima, humana y contemporánea sobre el día a día de sus jugadoras y jugadores durante el torneo Clausura 2026.

Desarrollada por Guerreros Films en colaboración con Pumas UNAM y Bonafont, actual patrocinador oficial de Pumas Femenil; esta producción, busca alejarse del formato documental tradicional para construir una experiencia desde el lenguaje del cine, una historia que no solo habla de fútbol, sino que permite vivirlo desde dentro. A través de distintos momentos, la película retrata el esfuerzo, la disciplina y las decisiones personales que acompañan el alto rendimiento deportivo.

A través de este proyecto, Bonafont refuerza su compromiso con el impulso del fútbol femenil y con la creación de espacios que visibilicen historias capaces de inspirar a nuevas generaciones dentro y fuera de la cancha. La participación de la marca responde a una conversación cada vez más relevante en el deporte mexicano, donde las jugadoras se han convertido en referentes que inspiran desde la autenticidad, la disciplina y la cercanía con las audiencias.

“En Bonafont creemos en el poder de las historias que inspiran desde el esfuerzo diario y la pasión por superarse. Pumas desde la cuna representa una oportunidad para acercar a más personas a la esencia del fútbol y reconocer el impacto que tienen las jugadoras y jugadores dentro y fuera de la cancha”, comentó Alejandro Campos, Director de Marketing de Danone México.

El lanzamiento de este proyecto ocurre tras de un torneo Clausura 2026 particularmente significativo para la institución, en el que Pumas logró posicionarse como finalista, consolidando un momento clave para el club y reforzando el vínculo que mantiene con su afición.

Más allá de los resultados deportivos, Pumas desde la cuna posiciona al club desde una perspectiva distinta, al mostrarlo como una institución formadora que conecta educación, pasión y alto rendimiento; un ecosistema donde convergen distintas generaciones unidas por una misma identidad.

Como parte de esta alianza, Bonafont también busca promover hábitos de hidratación saludable y movimiento asociados con un estilo de vida activo, conectando de manera genuina con nuevas generaciones y fortaleciendo su presencia dentro del momento más relevante que vive actualmente el fútbol en México.

Pumas desde la cuna estará disponible en 65 cines de la República Mexicana a partir del 28 de mayo y hasta el 3 de junio, llevando a la pantalla grande una historia sobre las emociones y retos que acompañan la vida de quienes forman parte del club. Una invitación a descubrir lo que sucede detrás de cada entrenamiento, cada partido y cada sueño que se construye dentro y fuera de la cancha