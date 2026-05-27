Ricardo Montaner: más vigente que nunca

“Para que seas feliz” en colaboración con Eden Muñoz es un suceso en todos los sentidos.

El reconocido cantautor anuncia segunda parte de su exitosa gira en México.

Por Mino D’Blanc

“Para que seas feliz” en colaboración con Eden Muñoz, se ha convertido en un suceso musical y uno de los máximos éxitos a últimas fechas, al grado que se convirtió oficialmente en el número 1 del chart general de la radio en nuestro país, marcando uno de los momentos más importantes y sólidos recientes en la impecable trayectoria de Ricardo Montaner.

No es para menos, ya que la canción une la sensibilidad romántica de Montaner con la fuerza interpretativa y el sonido regional contemporáneo de Eden Muñoz logrando conectar de manera contundente con el público de cada uno de los artistas, lo que la ha posicionado como un fenómeno tanto en plataformas digitales como en radio y redes sociales.

A este nuevo logro lo precede el éxito arrollador de la primera etapa de su gira en México, en la que tuvo sold out en cada uno de los recintos en donde se presentó. Miles de personas se reencontraron con su artista quien es una de las voces más emblemáticas de la música en español, logrando una respuesta que superó todas las expectativas y una demanda creciente por parte de sus fans.

Por ende y con toda la fundamentación inobjetable, Ricardo Montaner anunció oficialmente una segunda gira de conciertos en tierra azteca, reafirmando el vínculo histórico que mantiene con el público mexicano. Las fechas confirmadas son en julio del presente año el domingo 26 de julio en el Foro de las Estrellas en la ciudad de Aguascalientes, el martes 28 en Arena Monterrey, el jueves 30 en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco y el martes 4 de agosto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

Estas nuevas fechas coinciden con un momento particular y especial para Ricardo Montaner, quien además de continuar llenando todos los lugares en donde se presenta y emocionando con sus clásicos a generaciones de todas las edades, demuestra una vigencia extensa al liderar el chart general con una canción nueva en todos los sentidos.

Y es que lejos de vivir de la nostalgia, el artista atraviesa una nueva etapa de conexión masiva con el público, impulsada por colaboraciones relevantes, canciones que se convierten en himnos instantáneos y una gira que se perfila como una de las más exitosas del año en nuestro país. Cabe mencionar que los boletos ya están disponibles.