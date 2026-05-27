Por la gloria: ¿Dónde y a qué hora ver la final de Concachampions Tigres vs. Toluca?

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La Concacaf Champions Cup 2026 conocerá a su nuevo campeón este fin de semana cuando Toluca y Tigres se enfrenten en una final totalmente mexicana que promete llenar de emociones el Estadio Nemesio Diez. Los Diablos Rojos llegan motivados tras eliminar con autoridad al LAFC, mientras que los felinos dejaron en el camino al Nashville SC para instalarse en la pelea por el título continental.

El conjunto escarlata atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos bajo el mando de Antonio Mohamed. Además de haber conquistado recientemente la Liga MX en dos ocasiones consecutivas, Toluca quiere firmar una temporada histórica levantando también la Concachampions frente a su gente. Del otro lado, Tigres buscará recuperar la corona regional y volver a demostrar su jerarquía internacional con figuras como André-Pierre Gignac, Juan Brunetta y Diego Lainez.

La final también tendrá un ingrediente especial debido a que el campeón obtendrá boleto directo a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes 2029, aumentando todavía más la presión para ambos equipos. Toluca tendrá la ventaja de disputar el encuentro en casa gracias a su mejor rendimiento durante las rondas previas del torneo continental.

Históricamente, las finales entre clubes mexicanos en la Concacaf suelen ser intensas y muy cerradas. Esta será la edición número 14 en la que dos equipos de Liga MX disputen el título regional, reafirmando el dominio mexicano dentro de la competencia y generando cada vez más presión en los mismos por llegar a esta instancia y mantener la hegemonía azteca.

¿Dónde y a qué hora ver Toluca vs. Tigres?