Plan Kukulkán para blindar seguridad del Mundial 2026 avanza conforme lo planeado: Defensa

LA JORNADA

Ciudad de México. El Plan Kukulkán, que aplica el gobierno mexicano para la Copa Mundial de Futbol va “conforme a lo planeado”, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla.

Mencionó que siguen las coordinaciones con los gobiernos de los estados, “están funcionando todos los dispositivos antidrones” y los partidos que se han realizado “han servido de mucho para poner en práctica el despliegue, todo el dispositivo”.

Es decir, “todo lo que se relaciona desde el arribo de las selecciones, de los funcionarios, de los mandatarios, su traslado, su alojamiento en los hoteles, los partidos mismos”.

Afirmó que en materia de seguridad física hay coordinación con las autoridades de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; “en las sedes alternas donde se van a llevar a cabo partidos están funcionando todos los dispositivos antidrones. Todo va conforme lo planeado”.