Toluca vs Cruz Azul: cuándo y dónde se jugará el Campeón de Campeones de la Liga MX

EL UNIVERSAL

Con la obtención del décimo título de Liga MX por parte de Cruz Azul, conseguido hace apenas unos días tras imponerse a Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria, quedó definida una nueva edición del Campeón de Campeones.

El torneo, que enfrenta a los monarcas de los dos torneos cortos del ciclo futbolístico, volverá a medir a dos de los equipos más consistentes del balompié nacional.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui, que firmó una campaña sólida hasta coronarse en el Clausura, buscará extender su dominio y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Enfrente tendrá a Toluca, que bajo el mando de Antonio Mohamed se proclamó campeón del Apertura 2025, consolidándose como uno de los proyectos más competitivos de la Liga MX.

Este enfrentamiento representará un choque de estilos y momentos, con dos equipos que llegan respaldados por su reciente éxito y con plantillas que han demostrado capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

¿Cuándo y dónde se jugará el Campeón de Campeones de la Liga MX?

El duelo está programado para disputarse después de la Copa del Mundo de la FIFA, en una fecha que reunirá a dos campeones con sed de gloria y con la mira puesta en arrancar la nueva temporada con un título más en sus vitrinas, en un partido que promete emociones y un alto nivel competitivo.