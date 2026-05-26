España jugará el mundial sin futbolistas merengues

EL VALLE

Madrid, España.- La Selección Española ya tiene definida su lista para disputar la Copa del Mundo de 2026 y lo hará con una convocatoria que ha causado sorpresa dentro del futbol internacional, pues por primera vez en la historia mundialista, el combinado ibérico no contará con futbolistas del Real Madrid.

Luis de la Fuente presentó este lunes a los 26 jugadores que viajarán a la justa mundialista con la misión de devolver a España a la cima del futbol internacional. El estratega apostó por una base joven, dinámica y ofensiva, encabezada por figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Dani Olmo.

La ausencia de representantes madridistas rompe una tradición histórica dentro de la selección española, ya que el conjunto merengue había aportado jugadores en las 16 participaciones previas de España en Copas del Mundo. Ni Dani Carvajal ni Dean Huijsen lograron convencer al cuerpo técnico para formar parte de la convocatoria final.

En contraste, el Barcelona domina la lista con ocho futbolistas convocados, consolidándose como la principal base del proyecto encabezado por De la Fuente. Entre los jugadores blaugranas destacan Gavi, Ferran Torres, Pau Cubarsí y Èric García.

Otro de los temas que marcó la convocatoria fue la ausencia de Fermín López, quien quedó fuera del Mundial luego de sufrir una lesión que incluso lo llevó al quirófano hace apenas unos días.

A pesar de algunos problemas físicos recientes, el técnico español decidió incluir a Mikel Merino, quien reapareció este fin de semana con Arsenal tras varios meses de inactividad. Además, sorprendieron las convocatorias de Víctor Muñoz, Marc Pubill y Yeremy Pino.

España llegará al Mundial de 2026 como una de las selecciones favoritas gracias al gran nivel mostrado en los últimos torneos internacionales y al talento de su nueva generación.

Antes de debutar en la Copa del Mundo, el conjunto ibérico sostendrá dos partidos amistosos: el 4 de junio frente a Irak en Riazor y posteriormente el 8 de junio ante Perú en Puebla, México.

La “Furia Roja” debutará el 15 de junio en Atlanta frente a Cabo Verde y posteriormente enfrentará a Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos.